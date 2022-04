Questo telescopio potrebbe superare anche il James Webb, ecco in che modo

Il telescopio James Webb è appena arrivato nello spazio dopo decenni di attesa e già si parla di una sua eventuale sostituzione dal primato di osservatorio più potente di tutti. Questa settimana, infatti, a bordo della prossima missione Axiom-1 si valuteranno le basi della costruzione di un telescopio spaziale che utilizzerà uno specchio liquido.

Uno specchio liquido è molto promettente perché potrebbe moltiplicare le dimensioni dei telescopi di 10, o addirittura 100 volte, secondo un post sul blog della NASA. Grazie alla microgravità dello spazio esterno, le gocce d'acqua e altri liquidi assumeranno una forma sferica quasi perfetta, l'ambiente adatto per utilizzare questa tecnologia.

Il ricercatore principale dell'esperimento sarà Edward Balaban del Fluidic Telescope Experiment (FLUTE) della NASA presso l'Ames Research Center, in California. Quest'ultimo si è unito agli scienziati del Goddard Space Flight Center dell'agenzia a Greenbelt, nel Maryland, insieme ad altri esperti, per valutare se gli obiettivi ad alta precisione e gli specchi possano essere costruiti tramite liquidi.

"In microgravità, i liquidi assumono forme utili per realizzare lenti e specchi, quindi se li realizziamo nello spazio potrebbero essere usati per costruire telescopi notevolmente più grandi di quanto si pensasse possibile in precedenza". Tuttavia, prima che questo sia possibile devono essere attuati numerosi esperimenti sul nostro pianeta.

Il prossimo esperimento che sarà attuato sulla Stazione Spaziale Internazionale ci darà più informazioni a riguardo.