Il telescopio telescopio spaziale Spitzer ci mostra la Galassia di Bode

Il telescopio spaziale Spitzer è un osservatorio spaziale costruito dalla NASA, dal Jet Propulsion Laboratory e dal California Institute of Technology. Lanciato il 25 agosto 2003, lo strumento è costato ben 670 milioni di dollari.

In occasione del 16esimo anniversario di Spitzer, una delle prime immagini ottenute con i dati della missione è stata recentemente rivista. La "foto" in questione (che potrete osservare meglio in calce all'articolo) raffigura la vicina galassia Messier 81, chiamata anche Galassia di Bode.

Situata nella costellazione settentrionale dell'Orsa Maggiore, M81 si trova a una distanza di 12 milioni di anni luce ed è una galassia a spirale, esattamente come la Via Lattea. Si stima che M81 contenga approssimativamente 250 miliardi di stelle.

L'immagine a infrarossi di Spitzer è un grande mosaico che combina i dati dell'Infrared Array Camera (IRAC) a lunghezze d'onda di 3,6/4,5 micron (visibili in blu) e 8 micron (verde), insieme ai dati del Multiband Imaging Photometer (MIPS) a 24 micron (rosso).

Man mano che ci si sposta su lunghezze d'onda più lunghe, i bracci a spirale diventano la caratteristica dominante della galassia. Gran parte dell'emissione agli infrarossi della galassia si origina dalla polvere interstellare, che si trova, appunto, nei bracci della galassia.

La Galassia di Bode detiene anche un primato: è il più grande ammasso di stelle del suo gruppo, situato nell'Orsa Maggiore.