Il più grande telescopio della Terra è più silenzioso del tuo telefono

Un telescopio così sensibile da poter captare i segnali radio più deboli provenienti dagli angoli più remoti del cosmo, capace di svelare i segreti più nascosti del cosmo. Ecco cosa promette lo Square Kilometer Array (SKA), il telescopio radio più grande e sensibile mai costruito... più dello smartphone (o pc) con cui state leggendo questa news.

Situato in Australia Occidentale e in Sudafrica, lo SKA è un progetto ambizioso che mira a rivoluzionare la nostra comprensione dell'universo. C'è una sfida in corso: la sua straordinaria sensibilità lo rende vulnerabile alle interferenze radio create dall'uomo.

Ecco dove entra in gioco la genialità degli ingegneri del Centro Internazionale per la Ricerca in Astronomia Radio (ICRAR) presso la Curtin University di Perth. Hanno sviluppato dispositivi elettronici speciali, noti come SMART box, che emettono quasi nessuna radiazione elettromagnetica, garantendo che il telescopio possa operare al massimo delle sue capacità senza interferenze.

Questi dispositivi sono così "radio-silenziosi" che causerebbero meno disturbo di un telefono cellulare sulla Luna. Inoltre, per assicurare che nessuna radiazione sfugga, gli apparecchi sono avvolti in un involucro speciale. Il risultato? Un osservatorio celeste che - al pari o più dello James Webb - potrà esplorare l'universo come mai prima d'ora, dallo studio dell'evoluzione cosmica alla ricerca di segni di vita extraterrestre.

E tutto questo è reso possibile da un'elettronica che, per quanto avanzata, si fa notare molto poco.