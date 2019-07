Il telescopio TESS della NASA completa il suo primo anno di missione

Il Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA, durante il primo anno di missione, oltre a cercare gli esopianeti, ha raccolto anche dati sulle supernove, buchi neri e tantissimi altri fenomeni che hanno incrociato il suo sguardo.

TESS, oltre ad avere identificato 21 esopianeti (sicuri), ha osservato altri 850 possibili candidati in attesa di conferma da parte dei telescopi terrestri. "Il ritmo e la produttività di TESS nel suo primo anno di attività ha superato di gran lunga le nostre speranze più ottimistiche per la missione", ha affermato George Ricker, del Massachusetts Institute of Technology di Cambridge.

"Oltre a trovare una serie diversificata di esopianeti, TESS ha scoperto un tesoro di fenomeni astrofisici, tra cui migliaia di oggetti stellari violentemente variabili." Lo strumento si sta concentrando su stelle più vicine di 300 anni luce dal nostro sistema solare, osservando i transiti, periodici cali di luminosità causati da un oggetto, come un pianeta, che passa davanti a una stella.

Per qualificarsi come candidato, un esopianeta deve effettuare almeno tre transiti nei dati TESS, e poi superare diversi altri controlli. I pianeti scoperti dal satellite sono molto vari: grandi l'80% delle dimensioni della Terra a quelli superiori alle dimensioni di Giove e Saturno.

Con questi dati, i telescopi futuri come il James Webb, saranno in grado di studiare altri aspetti degli esopianeti, come la presenza e la composizione delle loro atmosfere, un modo per conoscere se il pianeta sia in grado di supportare la vita.

Ma TESS non ha trovato solo esopianeti: ha osservato anche una cometa, chiamata C/2018 N1 del nostro sistema solare, delle esocomete di una stella chiamata Beta Pictoris e anche sei supernove di Tipo Ia.