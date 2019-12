Il telescopio TESS osserva un'esplosione di una cometa con dettagli senza precedenti

Grazie ai dati del telescopio spaziale TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), gli astronomi dell'Università del Maryland hanno catturato una chiara e dettagliata esplosione di una cometa, 46P/Wirtanen. I membri del team hanno riportato i loro risultati sulla rivista The Astrophysical Journal Letters il 22 novembre.

"Mentre le comete orbitano attorno al Sole, possono passare attraverso il campo visivo di TESS. Wirtanen è stata una priorità per noi a causa del suo approccio ravvicinato alla fine del 2018, così abbiamo deciso di osservarla attraverso il telescopio. Lo abbiamo fatto e siamo rimasti molto sorpresi!", afferma Tony Farnham, autore principale del documento di ricerca.

Solitamente, quello che fanno le comete è sublimare a causa del calore inviato dal Sole. Tuttavia, più raramente, le comete sperimentano occasionali esplosioni spontanee che possono aumentare significativamente, ma temporaneamente, la loro luminosità (attraverso questo link è possibile osservare l'esplosione della cometa). Al momento non è noto ciò che provoca questi scoppi.

Nel caso di Wirtanen, l'illuminazione iniziale dell'esplosione è avvenuta in due fasi distinte: un lampo di un'ora seguito da un graduale secondo stadio che ha continuato a diventare più luminoso per altre 8 ore. Dopo aver raggiunto il picco di luminosità, la cometa si è gradualmente attenuata per un periodo di circa due settimane. Poiché TESS acquisisce immagini ogni 30 minuti, il team è stato in grado di visualizzare ogni fase.

"Non possiamo prevedere quando si verificheranno esplosioni di comete. Ma anche se in qualche modo avessimo avuto l'opportunità di programmare queste osservazioni, non avremmo potuto fare meglio in termini di tempistica", dichiara Farnham.

Secondo il team, l'esplosione potrebbe aver rilasciato circa un milione di chilogrammi di materiale. L'attuale studio descrive i risultati iniziali di queste osservazioni, e ulteriori analisi più approfondite verranno effettuate in futuro. "Ci sono almeno altre quattro comete nella stessa area del cielo in cui TESS ha fatto queste osservazioni, con un totale di circa 50 comete previste nei primi due anni di dati. C'è molto che possiamo osservare da questi dati", afferma infine Farnham.