Il telescopio Webb cattura la sua prima immagine di un pianeta extrasolare! Ecco la foto

Il James Webb Space Telescope (JWST) sta facendo faville, riuscendo a lasciare esterrefatti anche gli scienziati e ingegneri che lo hanno mandato nello spazio. La sua nuova, eccezionale foto mostra un pianeta extrasolare osservato in maniera diretta.

Il telescopio Webb è probabilmente lo strumento che più di tutti ci sta portando in una nuova era della cosmologia e dell'esplorazione spaziale, riuscendo a mostrarci dettagli che prima potevamo solo ipotizzare mediante il duro lavoro degli scienziati. Webb, invece, con i suoi potentissimi strumenti che osservano in varie branche dell'infrarosso, può osservare concretamente delle realtà fin ad ora celate ai nostri occhi (e strumenti).

Questa volta il protagonista della foto d'eccezione è nientepopodimeno che un pianeta extrasolare, un mondo alieno a circa 385 anni luce da noi. La cosa ancor più incredibile è che l'osservazione del pianeta è avvenuta in maniera diretta, cioè senza il bisogno di analizzare il corpo celeste in "controluce" quando orbitava intorno alla sua stella.

Solo circa due dozzine di pianeti extrasolari sono state riprese in questo modo - ad oggi - e il Telescopio Webb potrebbe cambiare profondamente questo dato. "Questo è un momento di trasformazione, non solo per Webb ma anche per l'astronomia in generale", ha affermato in una dichiarazione Sasha Hinkley, un'astronoma dell'Università di Exeter nel Regno Unito che ha condotto queste osservazioni.

Il pianeta osservato è un gigante gassoso scoperto nel 2017, e che orbita attorno alla sua stella chiamata HIP 65426 e, osservando le foto in calce alla news, è quella piccola macchia che appare nei pressi della stella luminosa. Webb ha fotografato l'esopianeta utilizzando la sua fotocamera a vicini infrarossi (NIRCam) e lo strumento a medi infrarossi (MIRI).

Ora si aprono diverse porte: non solo Webb dimostra ancora una volta uno strumento eccezionale, ma potrà permettere la scoperta e lo studio dei pianeti fuori dal nostro Sistema Solare ad un ritmo mai raggiunto prima.

