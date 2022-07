Il telescopio Webb è sempre più pronto: sul sito appare il fatidico countdown

Siamo ufficialmente entrati nel mese che probabilmente verrà ricordato a lungo negli annali della storia dell'astronomia: se tutto andrà come previsto, il James Webb Space Telescope (JWST) ci offrirà la sua prima immagine il 12 luglio. La NASA ci informa che anche un altro importante strumento è pronto ed operativo.

Manca davvero poco all'arrivo della prima immagine ufficiale prodotta dal JWST e tutti gli appassionati e gli scienziati non stanno più nella pelle: la foto in questione potrebbe mostrarci il cosmo come mai prima d'ora, con un livello di dettaglio impensabile. Qualunque dato verrà rivelato il 12 luglio 2022 sarà sicuramente preziosissimo per i futuri studi ed impieghi del telescopio Webb.

Tuttavia, il telescopio più avanzato di sempre funziona in questo modo non solo grazie al suo specchio di notevole dimensioni, ma anche grazie ad una dotazione di tutto rispetto che coadiuva tutte le mansioni scientifiche. Proprio uno di questi strumenti - come si legge nel comunicato NASA - è stato appena calibrato per essere pronto a "fare scienza".

Si tratta del secondo dei quattro principali strumenti scientifici del JWST, facente parte del Mid-Infrared instrument (MIRI). Gli scienziati affermano di aver concluso di recente i preparativi post-lancio e che ora manca solo una messa in pratica ufficiale.

MIRI inizialmente si è raffreddato all'ombra del parasole a circa 90 K (-183 °C), fino poi ad arrivare alla temperatura quasi impossibile di 7 gradi Kelvin (-266 °C), ovvero solo pochi gradi al di sopra della temperatura più bassa che la materia potrebbe mai raggiungere. Questo super congelamento è avvenuto lo scorso aprile grazie all'aiuto di un criorefrigeratore alimentato elettricamente a bordo del telescopio.

"Siamo entusiasti che MIRI sia ora uno strumento funzionante e all'avanguardia con prestazioni migliori del previsto. Il nostro team multinazionale addetto alla messa in servizio ha svolto un lavoro fantastico preparando MIRI nel giro di poche settimane", cosi ha riferito Gillian Wright, Ricercatore principale europeo del MIRI presso l'Astronomy Technology Centre del Regno Unito.

"Ora celebriamo tutte le persone ESA e NASA che hanno reso questo strumento una realtà".

Se volete sapere con esattezza quanto manco al momento fatidico, vi ricordiamo che la NASA ha appena aperto il countdown ufficiale sul sito del JWST, consultabile da chiunque a questo link.