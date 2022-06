Telescopio Webb ha scattato 'immagine più profonda del nostro Universo': reveal 12 luglio

L’importanza del James Webb Space Telescope o JWST è già chiara agli appassionati e ai ricercatori: dopo dieci anni di sviluppo, finalmente è nello spazio a darci risposte fondamentali su ciò che ci circonda. Pensate che i primi frutti sono già qui: la NASA ha confermato che rivelerà il 12 luglio una immagine spettacolare.

L'amministratore della NASA Bill Nelson ha affermato nelle ultime ore, durante una conferenza stampa presso lo Space Telescope Science Institute di Baltimora, che il 12 luglio prossimo l’agenzia rivelerà "l'immagine più profonda del nostro Universo che sia mai stata scattata".

Allo stesso modo, ribadisce lo scienziato Thomas Zurbuchen, la NASA condividerà la prima spettroscopia di Webb di un esopianeta. Per chi non lo sapesse, la spettroscopia serve per analizzare la composizione chimica e molecolare di oggetti distanti e, nel caso di un pianeta, ci può consentire di studiare l’atmosfera e altre proprietà come la presenza di acqua o la natura del terreno.

Nelson ha affermato durante la conferenza stampa che il James Webb Space Telescope “esplorerà oggetti nel sistema solare e atmosfere di esopianeti in orbita attorno ad altre stelle, dandoci indizi sul fatto che potenzialmente le loro atmosfere siano simili alla nostra”, dandoci così risposte a quesiti fondamentali come “chi siamo?” o “cos’altro c’è là fuori?”.

Al momento, la curiosità è tutta posta sulla “immagine più profonda mai scattata” dell’Universo. Chissà quanto ci sorprenderà!

