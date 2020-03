Il telescopio WFIRST supera uno step molto importante. NASA a lavoro su sviluppo e test

Insieme al potentissimo telescopio spaziale James Webb, gli astronomi sperano di poter contare - entro i prossimi due anni - anche di un altro strumento: il Wide Field Infrared Survey Telescope (WFIRST). Recentemente, infatti, il telescopio ha superato un importante stadio e ha fatto un passo avanti verso la sua realizzazione.

In termini di potenza, lo strumento avrà un ampio campo visivo che è 100 volte più grande di quello di Hubble. Porterà due strumenti scientifici con sé e sarà dotato di una fotocamera da 300 megapixel. Oltre all'infrarosso, il WFIRST osserverà anche nella luce visibile, così da poter "rilevare deboli segnali a infrarossi provenienti da tutto il cosmo, generando allo stesso tempo enormi panorami dell'universo", secondo quanto dichiarato dalla NASA.

L'agenzia spaziale americana, infatti, ha recentemente dato il via libera per iniziare lo sviluppo e il test dell'hardware (il costo dello strumento si attesta intorno ai 3.2 miliardi di dollari). Il prossimo passo per WFIRST è finalizzare la progettazione della missione; la NASA costruirà unità di test e modelli di ingegneria per vedere se il progetto resisterà sia al lancio che a eventuali operazioni nello spazio.

Uno degli obiettivi della missione è quello di rispondere ad alcune domande sull'energia oscura e, inoltre, osservare anche gli esopianeti. Gli scienziati prevedono che il telescopio scoprirà migliaia di esopianeti, con alcuni documenti che suggeriscono fino a 70.000 mondi. WFIRST fornirà le stesse immagini ad alta risoluzione di Hubble, ma con un campo visivo molto più ampio. Ad esempio, un ritratto di Hubble della galassia di Andromeda ha richiesto oltre 400 singole immagini e 4 anni di lavoro, il WFIRST sarà in grado di creare una cosa del genere con solo due immagini, e occorreranno circa 90 minuti.

Per ora, lo strumento sarà finanziato solo fino a settembre 2020, visto che la NASA vuole prima completare il telescopio spaziale James Webb. La data provvisoria del lancio di WFIRST è prevista per l'anno 2025.