Il Televideo sarà cancellato con lo switch off al digitale terrestre DVB-T2?

Dopo aver spiegato come capire se il TV è DVB-T2, continuiamo a parlare dello switch off al DVB-T2 affrontando un argomento interessante: la compatibilità del Televideo (teletext) con il nuovo standard.

Contrariamente a quanto si possa credere, infatti, il nuovo standard del digitale terrestre è perfettamente compatibile con il Televideo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico supporta infatti la trasmissione dei dati del servizio teletext la cui disponibilità, però, è legata alle emittenti televisive che potranno scegliere di offrire o meno il Televideo insieme alla consueta programmazione televisiva.

Ovviamente vi aggiorneremo non appena arriveranno informazioni ufficiali da parte delle varie emittenti ma almeno nel momento in cui stiamo scrivendo questa notizia, non è arrivata alcuna indicazione sull'eventuale pensionamento del Televideo da parte della Rai.

Nella giornata di ieri su queste pagine abbiamo anche pubblicato il calendario relativo al cambio delle frequenze in vista del DVB-T2, con tutte le informazioni del caso per le varie regioni e provincie del nostro paese.

Ricordiamo che l'attivazione dello standard DVB-T2 sul territorio nazionale è prevista per il 1 Gennaio 2023, ma nel corso dei prossimi mesi probabilmente anche altri canali abbracceranno lo standard di codifica MPEG-4 sulla scia di quanto fatto da alcuni canali TV tematici di Rai e Mediaset lo scorso 20 Ottobre 2021.