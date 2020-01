Questo potrebbe essere il televisore 8K senza bordi di Samsung!

L'edizione 2020 del CES di Las Vegas, che si terrà da martedì 7 gennaio a venerdì 10 gennaio, potrebbe riservarci parecchie sorprese. No, non stiamo parlando dei bizzarri prodotti tecnologici di cui vi abbiamo già parlato su queste pagine, bensì dei televisori in esposizione al Las Vegas Convention Center.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget, sembra che Samsung abbia intenzione di annunciare un TV QLED con risoluzione 8K senza bordi. Infatti, sono trapelati online i primi presunti render della gamma di prodotti "Zero Bezel". Questi televisori dovrebbero avere i codici modello Q900T/Q950T e presentare delle cornici talmente ridotte da risultare pressoché "invisibili" da una certa distanza.

Non ci sono molte altre informazioni in merito a questi televisori, se non appunto il fatto che dovrebbero essere mostrati per la prima volta durante il CES 2020. Sembra tuttavia che i prodotti della gamma "Zero Bezel" saranno tutti dai 65 pollici in su. Ci possiamo inoltre aspettare un prezzo piuttosto elevato, visto che parliamo di televisori che sembrano essere indirizzati più a coloro che vogliono l'ultima novità in arrivo sul mercato che all'utente medio.

Samsung annuncerà veramente questo televisore 8K con design "all-screen" durante il CES 2020? Staremo a vedere, il 7 gennaio non è poi così lontano!