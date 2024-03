Il tuo televisore è compatibile con il nuovo Digitale Terreste? Come verificarlo

Con la fine di marzo 2024, tanti nuovi canali sono arrivati sul Digitale Terrestre. Intanto, però, lo switch-off al DVB-T2 è previsto per il 1° settembre: la data ufficiale (e definitiva, si spera) per la migrazione verso il DVB-T2 dei canali RAI si avvicina, ma come fare per sapere se il vostro televisore è compatibile con il nuovo standard?

Sfortunatamente, le informazioni ufficiali non sono molte: il portale Nuova TV Digitale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) è ancora in costruzione, mentre lo stesso Ministero ha messo a disposizione una pagina web dedicata al bonus TV per chi deve acquistare un nuovo decoder o un nuovo televisore in vista dello switch-off. E chi possiede un televisore di ultima generazione e vuole verificarne la compatibilità con il DVB-T2?

Il primo modo per assicurarsi che il televisore sia compatibile con il DVB-T2 è quello di usare i canali di test messi a disposizione dalla RAI e da Mediaset: questi ultimi possono essere trovati al numero 100 e al numero 200 della numerazione tradizionale, e sono stati pensati appositamente per fare in modo che l'utenza verifichi la compatibilità del proprio TV con il nuovo standard. Collegandovi ad uno di questi canali, potreste vedere la scritta "Test HEVC Main10": se vedete la scritta, il vostro televisore è compatibile con il DVB-T2. Se invece non riuscite a vederla, dovrete dotarvi di un nuovo TV o di un decoder.

Un'altra possibilità è quella di verificare specifiche tecniche e data di acquisto del televisore. Secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, tutti i televisori acquistati dal 22 dicembre 2018 in poi dovrebbero supportare sia il DVB-T2 che la codifica HEVC Main10: da quella data, infatti, i rivenditori sono tenuti a vendere solo TV "moderne" con il supporto al nuovo digitale terrestre. Per avere un'ulteriore conferma, potete consultare il manuale del dispositivo: qui, dovreste trovare le sue specifiche di compatibilità con DVB-T2.

