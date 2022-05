Televisore compatibile con DVB-T2 a 110 Euro su Amazon: è il prezzo più basso di sempre

Amazon fa di nuovo centro: in contemporanea alle offerte su TV LG perfette per il gaming, tra cui qualche modello OLED C1 e A1, a tutti coloro che stanno ancora cercando un dispositivo compatibile con l’ultima generazione del digitale terrestre propone un televisore DVB-T2 a soltanto 110 Euro!

Il televisore di cui stiamo parlando è il seguente:

Caixun EC24Z2 TV 24 Pollici, HD Televisori, Dolby DTS, (Tuner Triplo (DVB-T2/T/S2/S), HDMI, USB, Media Player, [Classe di efficienza energetica F]: 110,49 Euro (149,99 Euro)

Non si tratta certamente di un modello top di gamma: lanciato nel 2021, questo Caixun ha una diagonale di 24 pollici e risoluzione HD Ready (1366 x 768 pixel), mentre la frequenza di aggiornamento è pari a 60Hz. Inoltre, notiamo la mancanza di un sistema smart per vedere film e serie TV su Netflix, Prime Video o contenuti multimediali su YouTube. In altre parole, è un modello entry-level pensato principalmente per adeguarsi allo switch-off e passaggio al DVB-T2.

A occuparsi della vendita sarà lo stesso produttore Caixun, mentre la spedizione rientra nelle competenze di Amazon che, tra l’altro, offre la consegna gratuita in un giorno ai clienti Prime. In conclusione, facciamo presente che questo sconto porta il TV d’interesse al prezzo più basso di sempre registrato sulla piattaforma di e-commerce.

In giornata abbiamo anche visto sconti su iPhone 12 Mini e Galaxy S22 5G, sempre sul medesimo portale.