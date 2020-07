Televisore 'senza' bordi a 369 euro? TCL P71 arriva in Italia

Dopo aver lanciato la serie QLED, TCL torna a portare televisori in Italia. Questa volta la peculiarità è uno schermo essenzialmente "senza" bordi laterali, implementato da un televisore con un costo di partenza che potrebbe interessare a una certa tipologia di utenti.

In particolare, è arrivata in Italia la serie di televisori TCL P71, che include 5 modelli: 43 pollici, 50 pollici, 55 pollici, 65 pollici e 75 pollici. Il prezzo di partenza, per il modello con minore diagonale dello schermo, è fissato a 369 euro (perlomeno nei negozi). Si arriva, invece, 1399 euro per il televisore da 75 pollici. Le altre varianti costano invece 479 euro (50 pollici), 549 euro (55 pollici) e 899 euro (65 pollici). Notate che i prezzi potrebbero variare tra quelli presenti online e quelli che si possono invece trovare negli store fisici. In ogni caso, i televisori sono disponibili tramite Unieuro e Monclick.

Come già accennato in apertura, in questo caso stiamo parlando di una serie che punta molto sull'aspetto "edge-to-edge". Le altre caratteristiche, invece, descrivono dei televisori con un pannello VA con risoluzione Ultra HD, retroilluminazione Direct LED, refresh rate di 50/60 Hz. La luminosità massima raggiunge i 270 cd/m2 nei tre modelli meno costosi (43, 50 e 55), mentre il 65 pollici raggiunge 300 cd/m2 e il 75 pollici arriva a 330 cd/m2. Non mancano anche Micro Dimming e Smart HDR, nonché il sistema operativo Android TV in versione 9 Pie.

Sotto la scocca ci sono invece un processore Realtek RTD2851, 2GB di RAM e 16GB di memoria interna. Il comparto audio, certificato Dolby Audio, dispone di due speaker da 10W. Per maggiori dettagli sulla nuova gamma, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di TCL.