Quali sono i televisori DVB T2? La lista completa e come riconoscerli

Mentre si continua a parlare dello switch off al DVB-T2, e di un possibile (ma improbabile) rinvio, gli italiani sono alle prese con gli apparecchi da cambiare. È indubbio però che al momento dell'acquisto di un nuovo TV la confusione sia tanta: come fare quindi per riconoscere i televisori compatibili con il DVB-T2?

Come abbiamo spiegato nel nostro approfondimento sulla data d'acquisto dei TV da tenere d'occhio, è bene precisare che il 22 Dicembre 2018 è entrata in vigore una legge che obbliga i rivenditori a vendere esclusivamente TV compatibili con il nuovo standard: se quindi l'avete acquistato dopo tale data (indicata sullo scontrino o ricevuta fiscale) potete stare tranquilli.

Di per se, quindi, se oggi avete scoperto che il vostro TV non è compatibile con il DVB-T2 ed andate in un qualsiasi negozio, il televisore che troverete sarà in grado di agganciare a pieno il nuovo standard televisivo. Ad ogni modo, comunque, sulla confezione è comunque indicata la compatibilità con l'apposito logo del DVB-T2.

In soccorso dei consumatori però c'è anche il sito web del Ministero dello Sviluppo Economico, dove è disponibile un apposito tool che include la lista completa dei TV e decoder compatibili con il DVB-T2. Consigliamo di buttarci un occhio per sicurezza