Quali televisori hanno il DVB T2? La lista ufficiale del MISE

Lo switch off al DVB-T2 si avvicina, e sono sempre più gli utenti che sono costretti a cambiare TV o decoder in quanto non in possesso delle apparecchiature compatibili. Ma quali sono quelle che dispongono del DVB-T2? In nostro soccorso arriva la lista del Ministero dello Sviluppo Economico.

Posto che è sempre disponibile il canale per verificare la compatibilità di TV e decoder con il DVB-T2, sul portale del Bonus TV è disponibile un apposito tool che consente di vedere quali sono gli apparecchi che dispongono del sintonizzatore per agganciare il nuovo digitale terrestre.

Collegandosi al tool degli strumenti idonei al DVB-T2, è possibile accedere ad una lista molto ampia di decoder e tv, con tutte le informazioni supplementari. Ma non è tutto, perchè è anche possibile effettuare la ricerca tramite EAN, marca e modello.

Nella tabella (che può anche essere scaricata in formato Excel), sono presenti informazioni su satellitare, terrestre e via cavo.

Si tratta di uno strumento molto utile per orientarsi nell'immensa offerta presente in commercio e nei negozi. Ovviamente questo strumento si affianca a quello "classico": la maggior parte dei decoder e TV compatibili con il DVB-T2 presentano sulle confezioni il simbolo del nuovo standard, come quello che trovate sopra al titolo della notizia.