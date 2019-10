Il tema scuro è in arrivo anche su Google Maps: ecco come sarà

Continua la settimana dedicata ai temi scuri. Dopo Instagram e Whatsapp, Google Maps ha lasciato intendere che presto potrebbe arrivare su Android 10 la nuova interfaccia grafica, per la contentezza degli utenti.

Google ha scelto Instagram per mostrare il nuovo tema del servizio di cartografia. In un video viene mostrato il passaggio tra modalità chiara e scura, che a quanto pare dovrebbe essere automatico a seconda delle impostazioni di sistema.

Come per Instagram, quindi, non sarà presente uno switch ad hoc per consentire di attivare il tema blu/nero anche di giorno. L'applicazione si sincronizzerà in automatico con le impostazioni del sistema, attraverso la nuova opzione introdotta in Android 10.

Come mostriamo nell'immagine in calce, la nuova interfaccia grafica abbraccerà tutti i pannelli dell'applicazione. L'arrivo del nuovo tema anche su Maps rappresenta la naturale evoluzione del trend del momento, ma porta dei benefici importanti anche a livello di sicurezza, in quanto gli automobilisti che si affidano all'interfaccia scura mentre guidano non resteranno accecati dai colori chiari. Inoltre, come abbiamo avuto modo di discutere su queste pagine a più riprese, questo tipo di temi potrebbe aumentare anche la durata della batteria sui dispositivi basati su display OLED.

Al momento Google non ha diffuso informazioni in merito al lancio della novità per gli utenti.