Tema scuro di Whatsapp: gli utenti segnalano i primi problemi

Dopo mesi di prove, è arrivata ieri sera la Dark Mode su Whatsapp, per la contentezza di molti utenti che l'avevano a gran lungo chiesta in passato. Tuttavia, il lancio non è andato via liscio e su Twitter, in risposta all'annuncio di WABetaInfo, vari utenti hanno lamentato problemi e bug.

Come vi mostriamo nei tweet presenti in calce, in alcune circostanze le nuvolette contenti i messaggi non si tingerebbero di scuro, ma resterebbero chiare con il testo bianco che rende praticamente impossibile la lettura del testo.

Altri invece lamentano crash all'apertura dell'applicazione a seguito dell'installazione dell'update, mentre in altri casi l'applicazione non aprirebbe nemmeno la lista delle conversazioni, ma rimarrebbe sulla schermata contenente il logo.

WABetaInfo ha sottolineato che comunque al momento i problemi riguardano pochi utenti e fortunatamente non sono tutti ad essere impattati dai bug. La società americana, infatti, non ha ancora rilasciato alcun commento a riguardo.

Nel frattempo però fateci sapere attraverso i commenti se anche voi avete riscontrato qualche malfunzionamento o meno.

Per scoprire come attivare il tema scuro di Whatsapp su iOS ed Android, vi rimandiamo alla nostra guida dedicata. Negli scorsi giorni è emersa anche l'indiscrezione secondo cui gli ingegneri di Facebook starebbero sviluppando la Dark Mode per Whatsapp Web.