Temi gratuiti 4K per Windows 10, settembre 2019: Gears 5 e altri videogiochi

Microsoft ha rilasciato nuovi temi gratuiti per Windows 10 con argomento videogiochi. In particolare, al centro dell'iniziativa troviamo Gears 5, l'ultimo capitolo della saga di proprietà dell'azienda di Redmond.

Il titolo, in uscita il 10 settembre 2019 in tutto il mondo (ma già accessibile per i possessori del Game Pass e della Ultimate Edition), è già stato analizzato dalla critica e, per il momento, le recensioni sembrano essere positive. Per maggiori dettagli, vi invitiamo a consultare la nostra recensione della campagna di Gears 5, in attesa di poter tirare definitivamente le somme con il multiplayer.

In ogni caso, l'iniziativa di Microsoft prevede il rilascio di due temi gratuiti per Windows 10 dedicati a Gears 5: "Gears 5 Campaign" e "Gears 5 x Luke Preece". Il primo tema è composto da 7 immagini con risoluzione 4K dedicate alla campagna del gioco, mentre il secondo viene descritto in questo modo dall'azienda di Redmond: "Gears of War ha collaborato con l'illustratore inglese Luke Preece per creare una serie di illustrazioni ufficiali per il lancio di Gears 5. Questo set di 7 immagini in 4K, ispirato da aspetti e personaggi unici del gioco, include ritratti incredibilmente dettagliati di Kait Diaz, JD Fenix, Del Walker, Marcus Fenix, il guardiano Swarm e Hivebusters nello stile di Luke. Queste immagini possono essere utilizzate solo come sfondo del desktop".

Per installare un tema per Windows 10, tutto ciò che dovete fare è collegarvi al link del set di immagini che volete installare, premere sul tasto Ottieni e selezionare in successione le voci Apri con Microsoft Store, Ottieni, Installa e Applica. Una volta fatto questo, avrete finalmente applicato il nuovo tema e reso più dinamico il vostro desktop, visto che le immagini cambieranno a intervalli regolari.

Oltre ai temi di Gears 5, Microsoft ha rilasciato anche un set di immagini dedicato a Candy Crush e ha lanciato una pagina del sito ufficiale in cui si possono trovare temi legati a molti altri videogiochi. Tra questi, troviamo Child of Light, Forza Motorsport 4, Halo 4, Plants vs Zombies: Garden Warfare, Ryse e Watch Dogs. Per installare un tema da quest'ultima pagina, vi basta premere sulla scritta Scarica presente sotto al set di immagini che volete utilizzare, aprire il file themepack appena scaricato e premere sull'icona del tema che avete scelto.



Nel caso gli ultimi temi rilasciati da Microsoft non siano di vostro gradimento, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra scheda dedicata ai temi gratuiti per Windows 10, dove potete trovare molti contenuti di questo tipo.