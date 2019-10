Temi gratuiti per Windows 10, Microsoft ci porta in Giappone

Il Paese del Sol Levante, il Giappone, è sempre stato importante per il mondo videoludico e tecnologico in generale. Se, ad esempio, avete amato le ambientazioni del recente Sekiro: Shadows Die Twice, non potete farvi scappare questo spettacolare tema gratuito per Windows 10.

Stiamo parlando del set di immagini chiamato Japanese Landscapes, reso disponibile al download gratuito solamente pochi giorni fa. La società di Redmond descrive il tema in questo modo: "Festeggia il panorama del Giappone attraverso le stagioni in questo set di 15 immagini, gratuito per i temi di Windows 10. Queste immagini possono essere utilizzate solo come sfondo del desktop". Vi ricordiamo che questi set di immagini sono pensati per rendere più "dinamico" il desktop di Windows 10, visto che le immagini ruotano ad intervalli regolari.

Per il resto, la procedura per scaricare e applicare il tema è sempre la solita. Tutto quello che dovete fare è collegarvi al link presente in fonte e premere in successione sulle voci Ottieni, Apri con Microsoft Store, Ottieni, Installa e Applica. Dopodiché, potrete finalmente godervi le varie ambientazioni giapponesi sul vostro desktop di Windows 10.

Nel caso il Paese del Sol Levante non sia di vostro gradimento, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra scheda dedicata ai temi gratuiti per Windows 10, dove potete trovare molteplici contenuti di questo tipo.