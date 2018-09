Temi: il primo robot domestico intelligente in vendita dal 1 ottobre 2018 negli USA

Si avvicina sempre di più l'era dei robot domestici intelligenti. E' il caso di Temi, il primo prodotto di questo tipo ad arrivare nel mercato globale a un prezzo relativamente accessibile. Ebbene, oggi è stata annunciata la data di disponibilità negli USA: il prossimo 1 ottobre.

Vi avevamo già parlato su queste pagine di Temi su queste pagine. Si tratta del primo robot domestico destinato al mercato consumer, che abbiamo potuto testare con mano durante lo scorso Mobile World Congress di Barcellona (trovate la nostra anteprima seguendo questo link). Qualche settimana fa si era svolta la fase di test in USA e Canada.

Vi ricordiamo che le caratteristiche principali di questo prodotto sono sicuramente comandi vocali, mobilità e facilità d'uso. Per quanto riguarda il riconoscimento vocale, il "robot" è in grado di fare tutto tramite la nostra voce, dal semplice muoversi in un punto registrato in precedenza all'iniziare una videoconferenza, passando per la riproduzione di musica e per i messaggi di testo. Il tutto per il momento è disponibile solamente in lingua inglese. E' importante sottolineare che il prodotto dispone di un "tablet" da 10 pollici posto nella parte alta, con tanto di fotocamera, microfono, altoparlanti e altri 60 sensori circa.

Il prezzo di lancio è di 1499 dollari, che si traducono in circa 1275 euro al cambio attuale, ovvero meno del costo di un iPhone XS Max in Italia. Per ulteriori dettagli in merito, vi rimandiamo al sito ufficiale, dove è presente anche un countdown. Insomma, stiamo per entrare nell'era dei robot domestici intelligenti!