Temi: il robot domestico è in fase di test gratuito per 1000 Early Adopter in USA e Canada

Vi abbiamo già parlato su queste pagine di Temi su queste pagine. Si tratta del primo robot domestico destinato al mercato consumer, che abbiamo potuto testare con mano durante lo scorso Mobile World Congress di Barcellona (trovate la nostra anteprima seguendo questo link). Ora è finalmente giunto il momento della fase di test in USA e Canada.

Infatti, la società ha deciso di mettere a disposizione un primo prototipo del robot domestico in questione alle prime 1000 persone residenti in USA o in Canada che si sarebbero registrate nella sezione "Early Adopter" del suo sito ufficiale. Gli utenti non dovevano far altro che registrarsi con i propri dati e sperare di essere scelti dall'azienda. Il tutto in modalità completamente gratuita.

Successivamente, i fortunati utenti riceveranno a casa Temi e potranno testarlo in anteprima per una settimana. Questo viene fatto dalla società per ricevere dei feedback in merito dagli appassionati ed è inutile dire come il sito sia stato subito preso d'assalto da questi ultimi, con oltre 20.000 registrazioni al momento in cui scriviamo.

Insomma, mentre tutti parlano del possibile arrivo di Amazon Vesta, il robot domestico di Amazon, in USA e in Canada il primo prodotto di questo tipo è già in fase di test da parte dell'utenza.