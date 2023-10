La temperatura corporea umana non è esattamente quella che pensavi

Nel XIX secolo, il medico tedesco Carl Reinhold August Wunderlich ha stabilito che la temperatura media del corpo umano era di 37°C. Questa cifra è diventata un punto di riferimento per generazioni, ma nuove ricerche suggeriscono che potremmo dover rivedere questa "norma".

Wunderlich, utilizzando un termometro lungo 30 centimetri, ha misurato la temperatura di oltre 25.000 pazienti. Tuttavia, da allora, abbiamo scoperto che la temperatura corporea varia in base all'età, al sesso, alle stagioni e ad altri fattori (e che sembra star diminuendo).

Una recente ricerca ha ulteriormente complicato il quadro, rivelando che la temperatura corporea varia notevolmente da individuo a individuo. Gli scienziati della Stanford Medicine hanno analizzato le temperature corporee di oltre 600.000 pazienti ambulatoriali, scoprendo che le temperature variano in base all'età, al sesso, all'altezza, al peso e all'ora del giorno.

Ad esempio, le donne tendono ad avere temperature più alte degli uomini, e la temperatura tende a diminuire con l'età. L'influenza più significativa sulla temperatura corporea è l'ora del giorno, con temperature più basse al mattino presto e più alte intorno alle 16:00. Il team di ricerca ha anche creato uno strumento online che permette alle persone di vedere dove si colloca la propria temperatura nel range di "normalità".

Questo strumento potrebbe aiutare i medici a identificare febbri o temperature insolitamente basse in individui con basi naturalmente alte o basse. La ricerca, pubblicata sulla rivista JAMA Internal Medicine, potrebbe rivoluzionare il modo in cui consideriamo la "normale" temperatura corporea e come la utilizziamo in ambito clinico.

