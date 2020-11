La temperatura media del corpo umano sta diminuendo, ma non sappiamo ancora il motivo

Nel 1868 il medico tedesco Carl Reinhold August Wunderlich pubblicò le sue scoperte riguardante la temperatura umana, avendo stabilito che, dopo aver effettuato più di un milione di letture, fosse di 37 °C. Oggi, tuttavia, sappiamo che la temperatura media degli esseri umani è diminuita di circa 0,02 °C ogni decennio dal 1860.

Un nuovo studio pubblicato su Science Advances ha scoperto qualcosa di ancora più strano. Studiando il popolo Tsimané, una popolazione indigena dell'Amazzonia boliviana, i ricercatori hanno scoperto che la loro temperatura media è diminuita rapidamente, circa 0,05 °C all'anno da quando hanno iniziato a misurarla nell'ambito del progetto "Tsimane Health and Life History" nel 2001.

I ricercatori hanno analizzato 18.000 osservazioni, adattando i fattori che potrebbero influenzare la temperatura corporea, tra cui temperatura ambiente, infezioni e massa corporea. In meno di due decenni, gli Tsimané avevano subito lo stesso livello di calo della temperatura che ha avuto luogo negli Stati Uniti in due secoli.

La temperatura corporea media di questa popolazione è di 36,5 ° C. "Il declino potrebbe essere dovuto all'aumento della moderna assistenza sanitaria e ai tassi più bassi di infezioni lievi persistenti rispetto al passato", spiega Michael Gurven, professore di antropologia presso l'UC Santa Barbara. "Mentre la salute è generalmente migliorata negli ultimi due decenni, le infezioni sono ancora diffuse nella Bolivia rurale. I nostri risultati suggeriscono che la riduzione delle infezioni da sole non possono spiegare il calo della temperatura corporea osservata".

Questo cambiamento potrebbe essere dovuto al fatto che le persone abbiano accesso a condizioni migliori, quindi i loro corpi lavorano meno per combattere le infezioni, o - semplicemente - le infezioni durano per meno tempo rispetto al passato. Non c'è una risposta definitiva, poiché potrebbe trattarsi di una combinazione di fattori: da un migliore accesso all'assistenza sanitaria a un miglioramento degli standard di vita.

"Un'altra possibilità è che i nostri corpi non debbano lavorare così duramente per regolare la temperatura interna a causa dell'aria condizionata in estate e del riscaldamento in inverno", afferma infine Thomas Kraft della UC Santa Barbara. "Mentre la temperatura corporea del popolo Tsimané cambia con il periodo dell'anno e le condizioni meteorologiche, questa popolazione indigena non utilizza ancora alcuna tecnologia avanzata per aiutare a regolare la temperatura corporea. Tuttavia, hanno più accesso a vestiti e coperte".

In futuro la temperatura potrà essere misurata con il suono, mentre quella dei dinosauri era compresa tra i 35 e i 40 gradi Celsius.