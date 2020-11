La temperatura media dell'Universo sta diventando più calda

Mentre la temperatura dell'essere umano si raffredda, quella dell'Universo sta diventando più calda. Questo secondo una nuova ricerca condotta dal Center for Cosmology and AstroParticle Physics (CCAPP) presso la Ohio State University. La temperatura media del gas cosmico è aumentata di circa dieci volte, raggiungendo circa due milioni di °C.

Il team internazionale (comprendente ricercatori del Kavli Institute for the Physics and Mathematics of the Universe, della Johns Hopkins University e del Max-Planck-Institute for Astrophysics) ha esaminato i dati termici sulla struttura su larga scala dell'universo, ovvero quelle distribuzioni osservabili di materia a scale dell'ordine di miliardi di anni luce.

"La nostra nuova misurazione fornisce una conferma diretta del lavoro fondamentale di Jim Peebles, premio Nobel per la fisica 2019, che ha esposto la teoria sulla formazione della struttura su larga scala nell'universo. Man mano che l'universo si evolve, la gravità unisce materia oscura e gas nello spazio in galassie e ammassi di galassie. La resistenza è violenta, così violenta che sempre più benzina viene scioccata e riscaldata", afferma Yi-Kuan Chiang, un ricercatore del CCAP sullo studio pubblicato sulla rivista The Astrophysical Journal.

Per la misurazione dei cambiamenti termici negli ultimi 10 miliardi di anni, Chiang e colleghi hanno combinato i dati del satellite astronomico a infrarossi Planck dell'ESA e dello Sloan Digital Sky Survey (SDSS). Partendo da qui, il team di ricerca è stato in grado di confermare che la temperatura media dei gas nell'Universo primordiale (circa 4 miliardi dopo il Big Bang) era inferiore a quella attuale.

L'Universo si sta riscaldando a causa del processo naturale di formazione delle galassie e delle sue strutture. Anche la Terra si sta riscaldando, ma non per colpa del cosmo, a causa (purtroppo!) degli esseri umani.