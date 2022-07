Fino a che temperatura riesce a sopravvivere un essere umano? Non ci crederesti mai

I cambiamenti climatici stanno portando ad un costante aumento delle temperature, il caldo estremo di questi giorni ne è una dimostrazione. Uno studio condotto nel 2020 e pubblicato sulla rivista Science Advances ha rilevato la massima temperatura che riescono a sopportare gli essere umani.

La ricerca condotta, ha evidenziato che la temperatura massima alla quale potremmo sopravvivere corrisponde a quella definita dal termometro a bulbo umido di 95 gradi Fahrenheit ovvero a 35 gradi Celsius. Si tratta di una temperatura diversa da quella alla quale siamo tutti abituati e che non corrisponde a ciò che dicono i meteorologi poiché è fortemente correlata al grado di umidità.

Questa, viene infatti misurata attraverso un termometro coperto da un panno imbevuto d'acqua, poiché ciò consentirà di tener conto sia dell'umidità che del calore. Temperature critiche e molto elevate si avranno quando sia il calore che l'umidità presenteranno elevati livelli, poiché anche quest'ultima gioca un ruolo fondamentale nella percezione del "caldo".

Riportando un esempio, qualora la temperatura dell'aria dovesse toccare quasi i 39° e l'umidità dovesse essere al 77%, in questi casi avremo una temperatura del bulbo umido pari a 35° ovvero il livello più critico e il punto massimo che si possa arrivare a sopportare.

È una condizione altamente pericolosa per l'uomo poiché in questi casi non si avrà la possibilità di regolare le temperature interne del corpo che, continuerà a sudare senza avere più la capacità di raffreddarsi. Non servirà neanche mettersi all'ombra per trovare refrigerio. Ciò condurrà quindi all'ipertermia e alle sue conseguenze.

Purtroppo non stiamo parlando di fantascienza o di una condizione surreale dal momento che alcune località del mondo hanno già sperimentato per qualche ora condizioni di caldo estremo e il futuro, non promette affatto bene.

Intanto proprio in queste ore è in arrivo il picco di Apocalisse 4800.