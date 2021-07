Temperature fino a 50 °C: cosa sta causando il caldo da record in Canada?

Un'ondata di caldo estremo ha colpito il nord-ovest del Pacifico e gran parte degli Stati Uniti e del Canada hanno sperimentato temperature estremamente calde. Pensate che la cittadina di Lytton, nella Columbia Britannica, ha quasi raggiunto una temperatura di 50 °C (in particolare 49,6 °C). Cosa sta causando questo caldo da record?

Si tratta di un fenomeno meteorologico chiamato "Cupola di Calore". Quest'ultimo viene causato da un sistema ad alta pressione che, in poche parole, intrappola l'aria molto calda e impedisce l'ingresso di aria fresca marina. Non solo: l'alta pressione spinge l'aria calda verso il basso e la riscalda ulteriormente, comprimendola.

É giusto sottolineare che le "Cupole di Calore" in sé sono eventi slegati dal riscaldamento climatico... ma a causa del cambiamento del clima stanno diventando sempre più calde, più lunghe, più grandi e, soprattutto, più frequenti. In Antartide, infatti, è stato recentemente raggiungo (purtroppo!) un nuovo record di temperatura.

"Potrebbe essersi sviluppata una cupola di calore senza cambiamenti climatici? Certo. Senza cambiamenti climatici si sarebbe mai creato un evento estremo come quello che stiamo vedendo? Quasi sicuramente no", afferma il dottor Michael E Mann, uno dei principali scienziati del clima. In Canada e negli Stati Uniti fa così caldo che le infrastrutture si stanno perfino sciogliendo.