Altro che temperature troppo alte e cavi fusi: questa NVIDIA RTX 4090 funziona a -18°C!

Vi ricordate dei problemi di surriscaldamento della NVIDIA GeForce RTX 4090 che hanno causato la fusione di alcuni connettori a 16 pin della GPU? Ebbene, pare che una utente abbia deciso di prendere delle precauzioni estreme per la propria build, facendola arrivare a delle temperature ben al di sotto degli 0°C.

Un post su BiliBili dell'overclocker Baka, con tanto di video in cinese a corredo, mostra infatti che la modder è riuscita a raggiungere temperature di -18°C con la sua build da gaming, che comprende, tra le altre componenti, un Intel Core i9-13900K e una NVIDIA GeForce RTX 4090 ROG Strix di ASUS. Il segno negativo davanti al numero non è un refuso: Baka è infatti riuscita a far girare le sue CPU e GPU a delle temperature davvero glaciali.

Ma come è stato possibile raggiungere un risultato simile? Niente raffreddamento a liquido, in questo caso: il segreto sta nel gelido inverno di Mohe, in Cina, con temperature comprese tra i -30 e i -53°C. L'overclocker ha infatti creato una build "aperta" e l'ha lasciata all'esterno di casa propria, durante alcune notti nelle quali le temperature sono crollate ben al di sotto dello zero, con tanto di nevicata sopra il PC.

La temperatura massima raggiunta è stata di 15°C durante tutto il test, con picchi negativi di -18°C: un vero e proprio record, se consideriamo che le componenti di nuova generazione sono ormai note per la loro tendenza a sviluppare un calore elevato, arrivando a richiedere dei complessi sistemi di raffreddamento AIO o a liquido.

Incredibilmente, il PC da gaming è sopravvissuto per alcune notti prima di essere riportato all'interno da Baka. Sfortunatamente, però, non è chiaro se le componenti si siano degradate durante l'utilizzo all'esterno, in balìa delle intemperie. D'altro canto, se è vero che una temperatura troppo alta rischia di danneggiare permanentemente l'hardware di qualsiasi computer, lo stesso vale anche nel caso si decida di scendere sotto la soglia degli 0°C.