Temperature più basse potrebbero allungare la vita: non ci credete?

Gli scienziati dell'Università di Colonia in Germania, hanno usato esperimenti sui vermi per scoprire che il freddo guida un processo attraverso il quale le proteine danneggiate vengono rimosse dalle cellule. Vediamo la ricerca pubblicata su Nature Aging.

Diverse malattie neurodegenerative che possono prendere piede con l’avanzare dell’età come l’Alzheimer che viene predetto da uno zucchero, sono legate all'accumulo di particolari proteine. Ecco perché risulta fondamentale scoprire in che modo la temperatura influisca su questo processo, in modo tale da rallentare o addirittura impedire che questo deterioramento accada.

"Le temperature estremamente basse sono dannose, ma una moderata diminuzione della temperatura corporea può avere effetti benefici per l'organismo", scrivono i ricercatori nel loro articolo pubblicato.

Il team ha eseguito vari test contemporaneamente sul verme Caenorhabditis elegans e su cellule umane coltivate in laboratorio. I risultati dimostrano come le temperature più fredde abbiano portato alla rimozione dei grumi proteici che si accumulano nei modelli animali e cellulari della sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e della malattia di Huntington.

Sono state infatti individuate delle strutture chiamate proteasomi che abbattono i rifiuti proteici. Nello specifico per quanto riguarda gli effetti sui vermi, è bastato un moderato calo della temperatura per far funzionare l'attivatore e ripulire l'accumulo di proteine potenzialmente pericolose. Ma perché mai dovrebbe importarci dei risultati di questi piccoli animali?

Nonostante possa sembrare il contrario, il C. elegans ha molto in comune con gli umani incluso il modo in cui le proteine ​​possono aggregarsi, ed ecco spiegato perché il verme è spesso usato nella ricerca. Sono diverse infatti le somiglianze genetiche con la nostra specie.

"Presi insieme, questi risultati mostrano come nel corso dell'evoluzione, il freddo abbia preservato la sua influenza sulla regolazione del proteasoma, con implicazioni terapeutiche per l'invecchiamento e le malattie associate all'invecchiamento", afferma il biologo David Vilchez dell'Università di Colonia in Germania.

Dopo aver visto fino a che temperatura sopravvive un essere umano e considerando che la temperatura media interna del corpo umano è in costante calo nel corso dei decenni, tutto ciò potrebbe la relazione con l'aumento dell'aspettativa di vita.