Le temperature delle CPU sono troppo alte? AMD è lapidaria: 'continueranno ad aumentare'

La polemica sulle tecnologie Anti-Lag di AMD non si è ancora conclusa, ma già arrivano nuove dichiarazioni del Team Rosso destinate a far molto discutere i fan del gaming su PC. il Vicepresidente di AMD, David Mcafee, ha infatti spiegato che le temperature sviluppate dalle CPU continueranno ad aumentare nei prossimi anni.

Durante un'intervista rilasciata al portale coreano QuasarZone, infatti, Mcafee ha spiegato che "stiamo lavorando a stretto contatto con TSMC per migliorare nettamente le tecnologie dei processi produttivi. Allo stesso tempo, però, dobbiamo essere capaci di garantire la stabilità e la qualità dei semiconduttori e dei chip. Man mano che processi più avanzati verranno implementati, siamo convinti che il fenomeno delle alte temperature connesse alla densità dei chip continuerà a manifestarsi o, addirittura, ad intensificarsi".

Per questo, ha aggiunto Mcafee, "sarà importante trovare un sistema per eliminare l'elevata densità di calore generata dai chip ad alta densità di transistor, realizzati con nodi particolarmente avanzati. Se prendi un prodotto con un TDP pari a 65 W, vedi che ha delle performance eccellente nel complesso. Pianificando una roadmap per il futuro, un buon bilanciamento tra TDP e calore generato sarà fondamentale".

Le dichiarazioni di AMD sono piuttosto sibilline, specie per quanto riguarda il calore sviluppato dalle nuove CPU del Team Rosso: con il lancio dei processori AMD Zen5 il prossimo anno, insomma, potremmo trovarci di fronte a delle componenti capaci di sviluppare un calore superiore a quello che già viene emesso dalle componenti con architettura Zen4, criticate da alcuni utenti per le temperature piuttosto alte, che toccano i 95°C in caso di applicativi CPU-Intensive.

Attenzione, però, a non pensare che il problema dell'incremento di calore generato dall'aumento della densità di transistor dei chip sia un fenomeno che riguarda solo AMD: al contrario, anche Intel ha già espresso preoccupazione in tal senso negli scorsi mesi, aggiungendo però che i suoi chip sono pensati per sostenere alte temperature e mantenere al contempo delle performance soddisfacenti. Nonostante ciò, i processori del Team Blu di nuova generazione possono arrivare fino 115-120°C in alcuni software specifici: le alte temperature, insomma, potrebbero rivelarsi uno dei principali colli di bottiglia per lo sviluppo della prossima ondata di CPU sia per AMD che per Intel.