Le temperature fanno crollare il nucleare francese: prezzi in aumento per l'energia

Le elevate temperature dell'estate 2022 stanno causando parecchi problemi, non solamente in Italia. A tal proposito, la produzione nucleare francese è crollata. Un problema non di poco conto, considerando anche il fatto che la questione si sta estendendo di settimana in settimana.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Bloomberg, i tagli legati alla produzione nucleare di Electricite de France SA, ovvero la maggiore società produttrice e distributrice di energia in Francia, proseguiranno quantomeno fino alla settimana che va dal 18 luglio al 24 luglio 2022. La causa è da ricercarsi nelle elevate temperature: a Parigi sono previsti quasi 40 gradi Celsius per la giornata di martedì 19 luglio 2022.

Si fa in ogni caso riferimento a un'ondata di caldo che sta investendo l'Europa (e non solo), portando con sé problemi come la siccità. Le elevate temperature comportano inoltre, nel caso del nucleare, difficoltà nel raffreddamento degli impianti, in quanto anche le temperature dei fiumi schizzano verso l'alto. Per evitare di danneggiare l'ambiente quando l'acqua utilizzata per raffreddare gli impianti viene rimessa in corso, risulta necessario ridurre o mettere in pausa la produzione nucleare, come previsto dalle normative francesi. L'aumento delle temperature legate, ad esempio, ai fiumi Garonna e Rodano sta dunque comportando problemi a Electricite de France SA.

Il risultato? Un crollo del nucleare francese. Due centrali elettriche legate al Rodano e una centrale relativa al Garonna stanno infatti vedendo tagli nella produzione. Pensate che in alcuni casi è stato riscontrato che i reattori nucleari francesi funzionavano al di sotto del 50% della capacità in determinate giornate recenti. In questo contesto, la Francia, esportatrice per tradizione, sta attualmente facendo affidamento, ad esempio, sul Regno Unito per combattere la crisi energetica: si prevede che la produzione 2022 sarà la più scarsa in tre decenni. Questa situazione potrebbe comportare rincari sui prezzi dell'energia, estendendosi potenzialmente anche ad altri mercati.