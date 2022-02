La tempesta Eunice sta colpendo con incredibile potenza: ecco le immagini

In questi giorni il Regno Unito deve far fronte ad una tempesta di incredibile potenza: Eunice. Con venti record da 200km/h ed una potenza devastante, sta letteralmente mettendo in ginocchio tutto il paese.

Si segnalano danni ovunque, con circa 200.000 abitazioni che sono rimaste senza elettricità e la rete di trasporto pubblico gravemente colpita, obbligando le autorità ad emettere ordinanze di chiusura delle scuole, la cancellazione dei voli ed avvisi di rimanere chiusi in casa in gran parte della nazione.

Dopo che una persona è morta in Irlanda e diverse persone sono rimaste ferite nel resto del Regno Unito, il Met Office, il servizio meteorologico nazionale, è stato costretto ad estendere un'allerta color ambra, che implica la possibilità di un potenziale pericolo per la vita, nelle Midlands, nell'Inghilterra meridionale e nel Galles.

Le autorità hanno affermato come ci sia una buona possibilità che i detriti volanti possano causare un pericolo per la vita delle persone, così come i tetti potrebbero essere spazzati via dagli edifici e le linee elettriche abbattute.

Un pericolo molto più che reale considerando che, come avevamo accennato prima, un uomo nella contea di Wexford è stato ucciso dalla caduta di un albero durante la tempesta, ed una persona a Henley-on-Thames ha riportato gravi ferite dopo essere stata colpita proprio dai detriti di un tetto. Senza contare i molti altri che, tra Londra e il Wiltshire, sono stati ricoverati nelle strutture sanitarie in seguito ad incidenti che hanno coinvolto alberi e frammenti precipitati al suolo.

Milioni di persone in tutto il paese sono state quindi invitate a rimanere a casa, anche considerando le difficoltà degli spostamenti a causa dei danni arrecati alle strutture di trasporto. Gli operatori ferroviari hanno infatti dovuto chiudere le rotte in tutto il paese, con molte linee bloccate da alberi e altri detriti.

Una delle immagini più eclatanti della forza devastante di Eunice è quella dell'enorme strappo al tetto del Millennium Dome, conosciuto ora come "The O2", un enorme salone espositivo famoso anche per essere l'ottavo edificio più grande del mondo per volume.

Ora la speranza è che il peggio sia passato e che la tempesta perda di intensità, anche se un rischio di allerta rossa, seppur raro, è comunque una eventualità. Vi terremo aggiornati.

A proposito di fenomeni meteorologici estremi, conoscete l'evento chiamato ciclone bomba? Sicuramente rimarrete sbalorditi dalle prima straordinarie immagini dell'interno di un urgano. La forza della natura ci lascia sempre impressionati.