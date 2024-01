Questa fu la tempesta di neve più brutale della storia: caddero 8 metri di neve

Il ghiaccio e la neve fanno parte dei nostri paesaggi montani durante i mesi invernali, ma spesso possono provocare dei gravi incidenti quando le tempeste si rivelano troppo burrascose. Questo vale soprattutto quando quest'ultime si scatenano all'improvviso, prendendo di sorpresa non solo i meteorologi ma anche l'intera popolazione, assoggettandola in una morsa di ghiaccio e sofferenza.

Tra gli eventi atmosferici più brutali della storia, che hanno portato alla morte migliaia di persone, gli storici ricordano una bufera molto violenta, avvenuta in Iran nel tardo gennaio del 1972 e considerata negli annali come la più mortale e violenta mai avvenuta.

Essa portò ad una forte nevicata che uccise più di 4.000 persone dichiarate e a centinaia di dispersi. Per una settimana, l'antica Persia fu investita da venti freddi e nevicate intense, che scaricarono oltre 7,9 metri di neve nelle aree rurali pianeggianti e oltre 8,2 metri di neve sulle pendici delle montagne. Una quantità record, che è stata "premiata" dal Guinness dei primati.

A seguito di questa nevicata, quasi tutte le coltivazioni presenti nel paese vennero distrutte dal gelo e 200 villaggi vennero completamente sommersi dal manto soffice della neve.

Per cercare di aiutare la popolazione, l'allora esercito persiano, guidato dal re Mohammad Reza Pahlavi, cercò di raggiungere le aree più interne del paese con elicotteri, aerei e carri amati, ma questi mezzi militari dovettero arrendersi al gelo, perché la tempesta impedì ai soldati di volare e ai mezzi terrestri di avanzare.



Secondo un calcolo effettuato dall'allora bollettino nazionale, l'Iran visse una vera settimana d'inferno, visto che in media ogni giorno a mezzogiorno la temperatura era di - 25 °C e di notte, sulle montagne, si toccavano i - 34 °C.



Oggi gli scienziati credono che questo evento meteorologico estremo fu causato da una maggiore presenza di umidità nell'atmosfera, dovuto al surriscaldamento dell'Oceano Indiano. Questa massa d'acqua, una volta spostatisi dell'oceano verso l'Asia centrale, subì un processo di brinamento quando toccò le vette degli altopiani iraniani. Fatto che portò il vapore acqueo a divenire istantaneamente neve sopra l'Iran.



Questo stesso fenomeno è osservabile oggi ed è divenuto più frequente negli Stati Uniti orientali, dove l'acqua calda dei Caraibi, salendo in atmosfera con l'evaporazione durante l'autunno, spesso fornisce grandi quantità di vapore acqueo alle nevicate invernali, causando tempeste molto violente.



Lo stesso processo può essere considerato responsabile delle tempeste di pioggia più violente che hanno colpito recentemente la California, capaci di scaricare 25 cm di pioggia in un solo giorno.



Storicamente la bufera di neve dell'Iran nel 1972 viene considerata uno dei primi esempi di catastrofi naturali provocati dal recente cambiamento climatico e secondo alcuni storici potrebbe aver spinto la popolazione iraniana a sostenere la rivoluzione culturale di Ruhollah Khomeyni, nel 1979.