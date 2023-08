Una tempesta senza precedenti si è abbattuta sulla California

La California è stata colpita da una tempesta tropicale senza precedenti che ha messo in allarme l'intero stato. La tempesta, chiamata Hilary, è arrivata dal Messico e ha portato con sé piogge torrenziali che hanno allagato diverse aree della California, uno stato noto per il suo clima arido.

La natura ha deciso di aggiungere un altro elemento di sorpresa: un terremoto di magnitudo 5,1 ha colpito vicino alla città di Ojai, nel sud della California, aumentando ulteriormente la tensione tra la popolazione.

Il sindaco di Los Angeles, Karen Bass, ha descritto l'evento come "senza precedenti", e le autorità hanno chiuso le spiagge e emesso avvisi per alluvioni improvvise e persino tornado in alcune aree. La tempesta Hilary, che in precedenza aveva raggiunto la categoria 4 sulla scala degli uragani Saffir-Simpson, è stata poi declassata a tempesta tropicale mentre si avvicinava alla città di Tijuana, al confine tra Messico e Stati Uniti.

Nonostante il suo indebolimento, l'amministratore della FEMA, Deanne Criswell, ha esortato la popolazione a prendere sul serio i pericoli associati alla tempesta. Il governatore della California, Gavin Newsom, ha dichiarato lo stato d'emergenza per gran parte dell'area meridionale dello stato e ha dispiegato più di 7.500 persone, tra cui membri della Guardia Nazionale e squadre di soccorso, per affrontare l'emergenza.

L'evento potrà scaricare fino a 25 centimetri di pioggia su alcune parti della California e del Nevada, portando a inondazioni che potrebbero essere pericolose o addirittura catastrofiche. Anche gli stati dell'Oregon e dell'Idaho potrebbero essere colpiti da forti piogge e possibili alluvioni improvvise.