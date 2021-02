Tempesta senza precedenti negli Stati Uniti: ecco cosa succede in Texas

In questo momento nel Texas, una società senza scopo di lucro che gestisce la rete elettrica sta imponendo blackout continui perché la domanda di riscaldamento elettrico è molto alta. Il motivo è molto semplice: negli Stati Uniti centrali si è recentemente abbattuta una tempesta di neve.

Circa il 60% delle case in Texas dispone di riscaldamento elettrico e la maggior parte del resto utilizza gas naturale o propano. A causa di una tempesta estrema, quindi, molte persone stanno utilizzando i riscaldamenti. Inoltre, in questo periodo dell'anno le centrali elettriche che funzionano a carbone o gas naturale spesso vengono chiuse per manutenzione programmata prima della stagione estiva.

Per soddisfare la differenza tra una domanda elevata e una capacità ridotta gli organi di controllo stanno "accendendo" e "spegnendo" diversi quartieri o regioni del Texas. Proprio lunedì 15 febbraio, infatti, circa 2 milioni di famiglie sono rimaste senza elettricità a causa di questo problema, sia meteorologico che di gestione.

L'evento in questione è anomalo per la regione. Per farvi capire, in alcune aree non si scendeva sotto i 10 gradi da decenni; mentre in altre zone la temperatura è arrivata perfino sotto lo zero. Sono centinaia le persone rimaste intossicate nel tentativo di sfuggire al freddo (poiché cercavano rifugio in macchina), e il conteggio dei morti è purtroppo arrivato intorno ai 40 decessi.