Una tempesta ha rivelato il relitto di una nave di un secolo fa nel Gran Lago Salato

Recentemente, una tempesta ha rivelato al mondo - dopo più di 100 anni di sonno - una nave non identificata sotto le alte acque saline del Gran Lago Salato nello Utah. Il nome o lo scopo della nave deve ancora essere determinato, ma il relitto è stato descritto come una "vecchia barca d'acciaio" che risale alla fine del 20esimo secolo.

"Le tempeste di Gran Lago Salato possono essere minacciose ma anche affascinanti", scrive il Great Salt Lake State Park Marina in un post di Facebook, aggiungendo che la navigazione sul lago si è verificata intorno al 1880. "Alcune di queste barche hanno vissuto tragici finali solo per essere sepolte nella sabbia dalle tempeste, ma le tempeste possono anche scoprirle."

Secondo David Shearer, direttore del Great Salt Lake Park, la nave era probabilmente formata da acciaio e un ponte di legno, suggerendo che potrebbe provenire dalla flotta ferroviaria. Prima dell'arrivo della ferrovia, l'isolamento della regione ha scatenato la creatività dei costruttori di barche, che hanno creato imbarcazioni uniche che non sono riuscite ad affrontare adeguatamente le sfide del lago.

Le acque del Gran Lago Salato hanno una composizione chimica molto simile a quella delle acque oceaniche. A causa dell'elevata salinità, inoltre, solo poche specie viventi sono in grado di abitarlo. "Una volta arrivata la ferrovia, si potevano ottenere tipi di legno più disponibili per la costruzione navale, così come vari metalli resistenti alla corrosione e raccordi prefabbricati", osserva la pagina Facebook. "Le ferrovie erano anche in grado di trasportare enormi caldaie e motori per navi a vapore con relativa facilità ed economia. Inoltre, intere imbarcazioni, sia complete che disassemblate, potrebbero cavalcare le rotaie a valle."

Gli esperti attualmente stanno studiando i resti della nave per saperne di più.