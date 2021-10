Una tempesta solare potrebbe abbattersi sulla Terra nelle prossime ore, ma niente paura

Giovedì 28 ottobre la nostra stella ha emesso uno dei più grandi brillamenti solari del suo attuale ciclo meteorologico. Stiamo parlando di un brillamento di classe X1 che all'arrivo sulla Terra ha causato un blackout radio temporaneo nel Sud America. Un altro evento del genere si verificherà entro oggi/domani.

Niente paura, nessuno scenario apocalittico in atto, perché l'eruzione potrebbe "potenziare" l'aurora boreale terrestre - che sarà visibile da New York al Nevada, fino in Islanda, Norvegia e Scozia secondo la NASA - e interferire con le comunicazioni satellitari. Questi eventi vengono classificati con un sistema di lettere: le tempeste di classe C sono relativamente deboli, di classe M più moderate, mentre i brillamenti di classe X come i più forti.

Non è finita qui. I numeri accanto alla lettera indicano la potenza: "un X2 è due volte più intenso di un X1, un X3 è tre volte più intenso, ecc. I flare classificati X10 o più forti sono considerati insolitamente intensi", ha spiegato la NASA. Queste eruzioni generalmente inviano particelle cariche fuori dal Sole a 1,6 milioni di km/h o più e in genere impiegano alcuni giorni per raggiungere la Terra.

Il brillamento di questo giovedì ha avuto origine da una macchia solare chiamata AR2887 attualmente posizionata al centro del Sole e rivolta verso la Terra. Questi eventi non sono un pericolo per gli esseri viventi, più che altro rappresentano un pericolo per le infrastrutture: secondo un esperto, infatti, una tempesta solare potrebbe mandare KO l'internet globale.