Tempesta solare in corso: possibili problemi con internet e GPS, l'avvertimento

Dallo scorso 19 Luglio 2022 e fino alla giornata di oggi, è in corso una tempesta solare che potrebbe provocare problemi con internet e le telecomunicazioni, oltre che il GPS. L’allarme è stato inviato dal NOAA, in una serie di tweet in cui ha fatto il punto.

Senza scendere troppo nei dettagli, la tempesta solare provoca dei disturbi temporanei alla magnetosfera terrestre a causa dell’attività solare. Quella incorso riguarda l’esplosione di massa coronale che provoca delle bolle di radiazioni e particelle espulse dal sole. Il Noaa ha spiegato che il rischio di blackout R1-R2 è quantificabile intorno al 45%, e per questo sono possibili problemi su rete elettrica e comunicazioni radio satellitari.

Nella fattispecie, a risentirne potrebbe essere internet, ma anche le comunicazioni radio o i segnali GPS. Allo stato attuale però almeno in Italia non sono giunte segnalazioni di disservizi con la connettività, ed ovviamente non esiteremo a rendervene conto qualora dovessero arrivare notizie di questo tipo.

Non si tratta ovviamente di una prima volta: qualche mese fa su queste pagine abbiamo discusso della tempesta solare legata al brillamento di classe X1, invitando comunque a stare tranquilli e non aver paura. Un invito che rinnoviamo anche in questo caso per la tempesta solare in corso.