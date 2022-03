Una tempesta di Sole 'cannibale' si è recentemente schiantata sulla Terra

Gli esperti hanno osservato 17 eruzioni solari provenienti da una singola macchia solare, due delle quali sono dirette verso la Terra. Secondo quanto riportato, le due eruzioni si sono fuse in una "espulsione di massa coronale cannibale" che si è avvicinata verso di noi a 3 milioni di chilometri all'ora.

La potente tempesta geomagnetica G3, secondo lo Space Weather Prediction Center (SWPC) della National Oceanic and Atmospheric Administration, si è schiantata sul nostro pianeta la notte del 30 marzo. Le G3 sono classificate come forti tempeste geomagnetiche, il che significa che potrebbero essere state create aurore boreali visibili in luoghi come Pennsylvania, Iowa e Oregon.

Quando queste espulsioni di massa coronale arrivano sul nostro pianeta, il campo magnetico terrestre si scontra con onde di particelle altamente energetiche, che increspano le linee del campo magnetico e agitano le molecole nell'atmosfera. In questo frangente viene rilasciata energia sotto forma di luce che crea le famosissime e bellissime aurore boreali (che addirittura possono anche essere ascoltate).

Le espulsioni non sono un grande problema perché il campo magnetico della Terra riesce ad assorbirle con facilità, anche se il pericolo più grande è per le nostre infrastrutture elettriche e internet. Le tempeste G3 possono causare "problemi di navigazione satellitare intermittente e navigazione radio a bassa frequenza". Il più grande avvenimento di questo tipo è stato l'evento Carrington del 1859, che ha generato la stessa energia di 10 miliardi di bombe atomiche da 1 megaton.