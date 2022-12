Tempeste invernali sempre più frequenti e potenti: Cos'è il Lake Effect Snow?

Gli Stati Uniti stanno ancora facendo i conti con quella che, da molti, è stata definita come "la tempesta del secolo", un evento climatico estremo che ha portato le temperature decine di gradi sotto lo zero, con disagi e morte tra la popolazione. Ora, gli scienziati, hanno tenuto a puntualizzare che questi fenomeni saranno sempre più frequenti.

Infatti, contrariamente a quanto potrebbe far pensare il termine "riscaldamento globale", gli esperti hanno spiegato che eventi meteorologici estremi, come lo Snowmageddon che ha colpito gli USA in questi giorni, potrebbero verificarsi più spesso ed addirittura essere più intensi man mano che il clima terrestre cambierà.

Ma perché avviene ciò?

Per rispondere a tale quesito ci avvaliamo dell'esperienza della "National Oceanic and Atmospheric Administration", un'agenzia scientifica e normativa statunitense, che ha spiegato come le temperature medie dell'aria si stiano riscaldando in tutto il pianeta ormai da decenni e, mentre questo accade, l'atmosfera trattiene più vapore acqueo in alcuni luoghi specifici, aumentando così il potenziale di eventi estremi piovosi e nevosi.

Secondo quanto affermato dal dott. David Easterling, capo della sezione delle valutazioni climatiche per i Centri nazionali per le informazioni ambientali del NOAA: "temperature più calde significano quindi che, ad esempio, i Grandi Laghi dell'America settentrionale impiegano molto più tempo a congelare in autunno ed inverno, offrendo molto più "materiale" per generare enormi quantità di neve che andranno poi, inveitabilmente, a colpire la regione".

Un particolare evento nevoso, sempre più frequente negli ultimi tempi, è proprio il Lake Effect Snow, o "nevicate da effetto lago", quando una massa d'aria fredda si muove attraverso lunghe distese di acqua più calda, in particolare in Nord America, dove l'aria gelida dell'Artico passa al di sopra dei grandi bacini d'acqua dolce, come il Lago Erie ed il Lago Superiore nei Grandi Laghi.

Come ha spiegato il dott. Easterling ad USA Today: "Quando l'aria veramente fredda e secca arriva dal Canada ed attraversa una grande distesa di acqua calda, questa evapora in enormi quantità. In seguito, una volta che il sistema si sposta sulla terraferma e rallenta, tutta quell'umidità si trasforma in precipitazione estrema e cade a terra sotto forma di neve o pioggia".

Purtroppo, quindi, non è un problema legato solo ad eventi estremi nevosi, infatti, le temperature globali più calde significano anche un aumento dell'intensità e della violenza delle piogge, come abbiamo potuto constatare (purtroppo) in Italia ed Europa, con precipitazioni drammatiche che hanno portato vittime e disagi anche da noi.

Il cambiamento climatico potrebbe diventare catastrofico, dobbiamo quindi cercare di affrontarlo al meglio e provare a limitarne i danni il più possibile.