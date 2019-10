Le tempeste solari estreme sono più frequenti di quanto pensassimo

Nel Settembre 1959 una tempesta solare, conosciuta come Carrington Event, fu talmente intensa da danneggiare il campo magnetico terrestre, causando disturbi nelle comunicazioni via telegrafo e occasionalmente degli incendi. Un nuovo studio pubblicato su "AGU's Space Weather" mostra come questi eventi sono meno rari di quanto pensassimo.

Il Sole ha un attività caotica e instabile che può portare a molti eventi spettacolari, con fenomeni potenzialmente molto dannosi. Il Carrington Event è sempre stato considerato come il caso peggiore, la più pericolosa attività solare per la civiltà umana; tuttavia, se questi eventi dovessero avvenire più volte in un secolo, dobbiamo capire come far fronte a questa eventualità.

Questa tempesta solare è causata da una gigantesca emissione di plasma, da parte della corona solare, e diretta verso la Terra. In base alla direzione e all'intensità dell'eiezione, questa può distorcere il campo magnetico e causare tempeste magnetiche, aurore boreali in tutto il globo e danneggiare i dispositivi elettronici che comunicano con le onde elettromagnetiche.

Gli scienziati hanno sempre pensato che fossero eventi molto rari, con una tempesta per secolo circa; questo perché hanno studiato principalmente documenti provenienti dall'emisfero occidentale.

In questo nuovo studio, Hayakawa, autore della ricerca, e i suoi colleghi, hanno organizzato una collaborazione internazionale per raccogliere testimonianze di eventi legati ad aurore, in modo da completare il conteggio delle possibili tempeste solari. I ricercatori hanno raccolto dati dagli osservatori russi, da diari giapponesi, da articoli di giornale in Spagna, Portogallo, Australia, Nuova Zelanda e Messico.

Il primo passo è stato ricostruire l'esatta dinamica del Carrington Event; il Sole ha inviato svariati getti di plasma tra Agosto e Ottobre. Successivamente sono stati trovati due eventi, nel 1872 e nel 1921, con un intensità paragonabile.

"Nonostante la tempesta del 1859 sia stato uno degli eventi più estremi, sembra che sia comparabile agli eventi del 1872 e 1921," ha detto Hayakawa. "Quindi il Carrington Event non è così unico come pensavamo, e dobbiamo riconsiderare la frequenza di questo scenario peggiore."

Per comprendere al meglio come difenderci da questi eventi saranno fondamentali le missioni di ricerca verso il Sole, come la missione Parker Solar Probe della NASA.