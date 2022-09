Le tempeste solari possono causare tsunami? La risposta è meno ovvia del previsto

Da una parte abbiamo le tempeste solari, eventi che vengono causati dal Sole e che si abbattono occasionalmente sulla Terra con una potenza tale da mandare KO la rete internet globale. Dall'altra abbiamo gli tsunami, delle colossali barriere d'acqua che vengono causate dal movimento della crosta terrestre, ovvero terremoti.

È facile pensare che una tempesta solare non sia capace di causare direttamente uno tsunami, poiché quest'ultimi vengono creati dai terremoti... e avete assolutamente ragione! Tuttavia, alcuni ricercatori sostengono che le tempeste solari possano generare indirettamente degli tsunami qui sulla Terra.

Ci sono esplosioni solari così estreme che possono lasciare il segno sul nostro pianeta, secondo uno studio del 2022 pubblicato sulla rivista Nature che raccontava di un evento di circa 9.000 anni fa. Questo particolare evento super-energetico non ha innescato uno tsunami, ma un altro studio del 2020 sulla rivista Scientific Reports ha descritto un possibile legame tra tempeste solari e massicci terremoti sulla Terra.

"Ci sono prove di un'elevata correlazione tra i grandi terremoti mondiali e la densità di protoni vicino alla magnetosfera, a causa del vento solare", scrivono i ricercatori, guidati da Vito Marchitelli, esperto di analisi satellitari dell'Università della Basilicata a Potenza, in Italia. "Questo risultato è estremamente importante per la ricerca sismologica e per le possibili implicazioni future sulla previsione dei terremoti."

Marchitelli e colleghi sostengono che le particelle del vento solare che colpiscono la magnetosfera possano avere un impatto sull'intensità dei terremoti. Un altro studio del 2011 supporta questa idea (che per adesso rimane tale) poiché ha notato che i terremoti sono aumentati durante il massimo solare, ovvero il periodo di tempo durante il ciclo di 11 anni del sole in cui è più attivo.

Attualmente, però, questi risultati sono ancora controversi e nel 2012 un altro studio pubblicato su Scientific Research aveva confutato quanto affermato precedentemente.