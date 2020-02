Tempeste solari 'super-distruttive' colpiscono la Terra ogni 25 anni, rivela uno studio

Secondo uno studio condotto da un team di scienziati dell'Università di Warwick e del British Antarctic Survey, tempeste solari abbastanza potenti da provocare il caos sulle apparecchiature elettroniche colpiscono la Terra ogni 25 anni. Ogni tre anni, invece, si verificano tempeste meno potenti, ma ancora pericolose.

Queste tempeste potrebbero interrompere il funzionamento delle apparecchiature elettroniche, reti elettriche, satelliti e apparecchi per la comunicazione. Il team ha identificato due tipi di tempeste magnetiche: le "super tempeste grandi", le più potenti che si verificano in media ogni 25 anni, e le "super tempeste gravi" più deboli ma ancora pericolose si verificano in media ogni tre anni.

La tempesta geomagnetica più famosa, nonché la più potente mai registrata, è l'evento di Carrington del 1859. Più recentemente, una tempesta del 1989 in Quebec ha interrotto il sistema di distribuzione dell'energia e ha creato potenti aurore che sono state viste fino a sud dello stato del Texas.

È stato calcolato che se si verificasse oggi una tempesta potente come l'evento Carrington, causerebbe danni per miliardi, forse anche trilioni di dollari. "Queste super tempeste sono eventi rari ma stimare la loro possibilità di accadimento è una parte importante della pianificazione del livello di mitigazione necessario per proteggere le infrastrutture nazionali critiche", afferma Sandra Chapman dell'Università di Warwick.

Nel loro articolo, gli autori mostrano che si sono verificate tempeste magnetiche "gravi" 42 volte negli ultimi 150 anni (circa ogni tre anni). Mentre le super tempeste più potenti si sono verificate 6 volte negli ultimi 150 anni (circa ogni 25 anni). La loro analisi mostra che eventi come quello di Carrington possono essere più comuni di quanto si pensi, capaci di accadere in qualsiasi momento e con pochissimo preavviso.

Esistono diversi veicoli spaziali che stanno studiando il Sole in questo momento: il Solar Heliospheric Observatory, il Solar Dynamics Observatory e il Parker Solar Probe. Questi veicoli spaziali stanno aumentando la nostra comprensione della stella e la nostra capacità di prevedere queste pericolose tempeste.