Tempi duri per Facebook e Instagram: Meta potrebbe licenziare ben 12.000 impiegati

Neanche il tempo di parlarvi del blocco delle assunzioni da parte di Amazon, che già un'altra compagnia sembra essere intenzionata a ridurre la propria forza-lavoro nei prossimi mesi. Stiamo parlando di Meta, che dovrebbe tagliare 12.000 impiegati nel giro di qualche settimana, a causa della riduzione degli utili degli scorsi trimestri.

A riportare la notizia è GizChina, che spiega che Meta starebbe rivedendo i suoi obiettivi in termini di performance e di mercato: ciò può significare che l'azienda arretrerà da alcuni settori, licenziando per esempio interi team di produzione, oppure che richiederà più lavoro per singolo impiegato, con dei licenziamenti "a tappeto" tra tutti i suoi studi e i suoi progetti interni.

A prescindere dalla "forma" che prenderanno i licenziamenti, pare che Meta lascerà a casa fino al 15% dei suoi impiegati, per un totale di ben 12.000 lavoratori. La scorsa settimana, durante una sessione di Q&A con la forza-lavoro di Facebook e Instagram, il CEO della compagnia Mark Zuckerberg ha spiegato che l'azienda estenderà il blocco delle assunzioni in Meta implementato lo scorso maggio, fermando dunque la stipula di nuovi contratti per diversi altri mesi.

Secondo le fonti di GizChina, poco prima del Q&A alcuni dirigenti avrebbero proposto al board di selezionare il 15% degli impiegati come "personale che richiede supporto", posizionandoli in una serie di programmi PIP, o Performance Imprevement Plan, che dovrebbe valutarne le capacità e le prestazioni lavorative. Le stesse fonti riportano che il grosso di questi impiegati dovrebbe infine essere licenziato da Meta.

In realtà, il sistema PIP di Meta viene usato da anni per valutare le performance dei dipendenti sul lavoro, etichettando questi ultimi in base alle loro prestazioni. Finora, però, il personale che non raggiungeva i livelli richiesti dall'azienda non rischiava il licenziamento, ma semplicemente riceveva del training aggiuntivo. Ora, invece, pare che il passaggio per questo programma sarà, per la maggior parte dei lavoratori, l'inizio della fine del contratto con Meta.