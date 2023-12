Temu fa causa a Shein: 'pratiche concorrenziali e intimidazioni di tipo mafioso'

Scoppia la guerra tra gli store cinesi. Nella giornata di mercoledì Temu ha fatto causa a Shein per presunta condotta anticompetitiva. La denuncia è stata presentata presso gli Stati Uniti ed avanza accuse pesantissime.

Come riportato da Il Post, Temu (qui trovate la nostra prova di Temu) sostiene che Shein utilizzerebbe tattiche aggressive ed illegali, che arriverebbero addirittura ad “intimidazioni di tipo mafioso” nei confronti dei propri fornitori, al fine di limitarne la concorrenza.

Accuse che sono state immediatamente rigettate da Shein, secondo cui la causa sarebbe “priva di merito”. Il documento, da 100 pagine, è cita quelli che a detta dei legali di Temu sono una serie di comportamenti adottati da Shein per sovvertire il “processo legale statunitense ed interrompere le operazioni di Temu e del suo prezioso brand”, anche in vista della campagna pubblicitaria che l’e-commerce lancerà in occasione del Super Bowl e che “senza dubbio aumenterà il traffico verso l’app ed il sito di Temu”. Tra le accuse, Temu sostiene che Shein avrebbe utilizzato tattiche aggressive per convincere i propri fornitori ad interrompere i rapporti: addirittura, in alcuni casi Temu afferma che i dipendenti Shein avrebbero “imprigionato per molte ore” i fornitori che collaboravano con il negozio.

Non si tratta della prima denuncia: anche lo scorso Luglio Temu aveva fatto causa al concorrente per pratiche concorrenziali, ma alla fine la causa era stata archiviata volontariamente dalle due aziende. In questo caso, Temu sosteneva che Shein “costringerebbe i produttori a firmare giuramenti di fedeltà, certificando che non faranno affari con Temu”.