Tenendo conto di questo dettaglio, buona parte dei film apocalittici non avrebbe senso

Prendete l'ultimo film, serie TV (The Last of Us non vale) o videogame apocalittico che avete visto o giocato. Fatto? Adesso rispondete a una domanda: anche dopo decenni dalla fine della civiltà, gli abitanti di questo mondo immaginario utilizzavano le loro auto? Se sì, stiamo per darvi una brutta notizia: molto probabilmente l'opera non ha senso.

Questo perché la benzina ha una data di scadenza e una volta superata perde la maggior parte delle proprietà che permettono al veicolo di essere messo in moto. Ovviamente dipende sempre dal tipo di carburante, soprattutto da come e dove viene immagazzinato, ma anche il calore, l'ossigeno e l'umidità hanno un grande impatto sulle condizioni del combustibile conservato.

Il carburante inizia a degradarsi e a perdere la sua combustibilità a causa dell'ossidazione e dell'evaporazione in tre-sei mesi, se conservato in un contenitore di metallo o plastica sigillato. Le miscele di etanolo e benzina hanno invece una durata di conservazione di due o tre mesi. La benzina stabilizzata al carburante può durare da uno a tre anni in condizioni ottimali, mentre quello immagazzinato nel serbatoio di un'auto inizia a degradarsi in circa un mese.

Inoltre, utilizzando della benzina troppo vecchia quest'ultima potrebbe danneggiare i componenti interni del motore, formando persino un residuo di gomma che potrebbe causare dei blocchi improvvisi. Se c'è etanolo nel carburante, potrebbe attirare vapore acqueo nel tubo del carburante, con una conseguente corrosione interna.

Quindi adesso arriviamo alla conclusione: molte opere apocalittiche dove vengono utilizzate le auto e la benzina anche dopo decenni dalla fine dell'umanità, che per ovvie ragioni non potrebbe creare nuovo carburante (ad eccezione di quello bio), sono semplicemente irrealistiche e non tengono conto di questo dettaglio importante.

Certo, sono già irrealistiche perché stanno raccontando una storia molto spesso esagerata... ma la sospensione dell'incredulità può andar bene fino a un certo punto!