Tenere delle candele accese in casa fa male alla nostra salute

Oggi le candele vengono usate raramente, magari in una cenetta romantica o per profumare la nostra casa, prima di un bel bagno caldo. Tuttavia questi oggetti hanno nascosto per anni un lato oscuro, che è stato recentemente scoperto da alcuni medici inglesi.

Per diffondere infatti le loro essenze e la loro luce, le candele devono bruciare un combustibile rappresentato dalla cera o dal grasso contenuti al loro interno. Devono anche consumare lo stoppino, che per natura diffonde alcuni particolati tossici nocivi alla nostra salute.

Questi due fenomeni possono da una parte provocare l'inquinamento dell'aria che respiriamo in casa, ma vanno anche ad aumentare le probabilità di soffrire di diversi malattie cardiopolmonari, che alla lunga possono abbreviare la durata della nostra vita come il consumo delle sigarette.

Ad aver scoperto ciò sono stati Francis Pope e M. H. Shehab, due ricercatori dell'Università di Birmingham che hanno pubblicato nel 2019 un articolo su Scientific Reports.

Questa non è la prima volta che i ricercatori riflettono sulle conseguenze alla salute dell'accensione delle candele, visto che la produzione della fuliggine è uno dei principali fattori che vengono presi in considerazione dalle varie agenzie ambientali che studiano la qualità dell'aria cittadina.

Oggi il rischio di ammalarsi per colpa delle candele è ridotto, rispetto un tempo, e per capire perché basta pensare alle vecchie dimore nobiliari di fine Settecento. All'epoca ciascuna stanza veniva infatti illuminata esclusivamente da centinaia, se non da alcune volte migliaia di candele, la cui fuliggine finiva inevitabilmente per depositarsi sulle pareti o nei polmoni di chi frequentava quelle stanze. Fino a qualche secolo fa, inoltre, per abbattere i costi di produzione le candele venivano anche prodotte usando il grasso umano. Una soluzione che poteva apportare ulteriori rischi sanitari ai consumatori.

Le candele venivano anche utilizzate per produrre delle particolari sveglie, usate in sostituzione degli orologi meccanici. La diffusione dell'elettricità nelle case permise però poi di ridurre il consumo di candele e sebo, contribuendo a migliorare la qualità dell'aria delle nostre case, ma non quella dell'atmosfera in generale.

