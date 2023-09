Tenere iPhone 15 Pro senza cover potrebbe fargli cambiare colore, lo dice Apple

iPhone 15 Pro e Pro Max sono disponibili da oggi nei negozi di tutto il mondo, e con il passare delle ore continuano ad emergere dettagli sui dispositivi annunciati dalla società di Cupertino la scorsa settimana. Apple, nello specifico, ha aggiornato il proprio sito web con alcune informazioni ed alert per gli utenti.

In uno dei documenti di supporto l’azienda afferma che tenere l’iPhone 15 Pro senza custodia potrebbe influenzare il colore della scocca in titanio, almeno temporaneamente. L’indicazione è arrivata in un documento in cui Apple spiega come pulire i nuovi iPhone 15 Pro e Pro Max.

L’azienda afferma che chi utilizza gli iPhone senza custodia potrebbe notare - dopo un pò - dei cambiamenti di colore, dal momento che "l'olio della pelle potrebbe alterare temporaneamente il colore della fascia esterna”. L’indicazione era emersa già da alcune recensioni che avevano mostrato come la nuova scocca in titanio sia una vera e propria calamita per le impronte digitali.

Apple però rassicura tutti ed afferma che si tratta di una condizione temporanea, e gli utenti possono eliminare le impronte digitali sulla scocca di iPhone pulendolo con un “panno morbido, leggermente umido e privo di lanugine”.

Tuttavia, alcune recensioni hanno mostrato che le nuove custodie FineWoven di iPhone sono tutt’altro che della qualità sperata e The Verge le ha bollate come “pessime”.