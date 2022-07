La tensione tra Taiwan e Cina si sposta nel comparto tech: coinvolto un fornitore Apple

L’ufficio del procuratore distrettuale di New Taipei ha affermato che una società cinese ha assunto dei dipendenti locali di un’azienda che fornisce componenti ad Apple. In un comunicato stampa diffuso venerdì, si denota come la tensione tra le parti sia altissima.

Nella fattispecie, si legge che la compagnia cinese Luxshare Precision Industry ha assunto personale da Taiwan Kecheng Technology, che realizza la scocca in metallo per gli iPhone ed iPad di Apple.

Il pubblico ministero sostiene che Luxshare abbia offerto ai dipendenti del team di ricerca e sviluppo di Kencheng degli stipendi più elevati per spingerli verso di se. Alcuni di questi avrebbero accettato, portando con loro le IP aziendali di Kencheng.

La questione sarà ora discussa nei tribunali di Taiwan, i cui giudici temono che la Cina possa minare le sue industrie tech rubando segreti commerciali. Taiwan è infatti uno dei poli industriali più importanti del mercato tech: è proprio li che ha sede il colosso TSMC che si occupa della produzione di chip. Per tale ragione lo stato insulare ha introdotto una serie di leggi per proteggere la propria economia, con relativi reati di spionaggio industriale.

Non è un caso che secondo alcuni osservatori geopolitici, la Cina potrebbe invadere Taiwan per mettere le mani su TSMC.