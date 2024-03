Tensor G4, come sarà il chip di Google Pixel 9? Online i primi leak

Le prime notizie sul Google Tensor G4, il SoC di Google Pixel 9 e 9 Pro (entrambi in uscita nella seconda metà del 2024), hanno fatto capolino in rete nelle scorse settimane. Ora, però, un leak ci permette di fare il punto della situazione sulle specifiche tecniche del Tensor G4: sarà una piccola rivoluzione in casa Google?

Il portale WCCFTech, infatti, ha confermato che il Google Tensor G4 sarà prodotto da Samsung, e non TSMC, come alcuni insider avevano previsto nelle ultime settimane. Solo il Google Tensor G5 verrà realizzato a Taiwan, sancendo la fine della collaborazione tra Big G e il colosso sudcoreano nel campo dei SoC per smartphone. Per il chip di Pixel 9 e 9 Pro, invece, è possibile che Google usi il nodo Samsung LPP+ a 4 nm, lo stesso già utilizzato per il chip Exynos 2400 di Samsung Galaxy S24 e S24+.

In passato, i chip co-sviluppati da Google e Samsung sono stati pressoché identici agli Exynos usciti qualche mese prima: per esempio, il Tensor G2 era quasi uguale all'Exynos 2200, mentre il Tensor G3 sarebbe stato un Exynos 2300 (mai rilasciato da Samsung) sotto mentite spoglie. A questo giro, però le cose dovrebbero cambiare radicalmente: i primi benchmark del Google Tensor G4, infatti, svelano che il processore sarà completamente diverso da quello di Samsung Galaxy S24.

Nello specifico, il Tensor G4 avrà 8 Core, e non 10 come l'Exynos 2400. I primi benchmark mostrano che il SoC è meno performante (del 19%, addirittura) rispetto al Tensor G3, ma siamo certi che il dato cambierà drasticamente nel corso dei prossimi mesi. Nonostante i due Core in meno, infatti, il Tensor G4 dovrebbe avere delle performance simili all'Exynos 2400 di Samsung. Il SoC, infine, avrà una GPU ARM Immortalis G715.

Infine, sempre WCCFTech conferma il salto di Google verso TSMC con il Tensor G5, che dovrebbe rappresentare il completamento della "rivoluzione" iniziata con il Tensor G4: oltre a modificare l'architettura di base rispetto a quella di Samsung, infatti, verrà implementato un nodo produttivo della sua diretta concorrente che - stando alle fonti del portale estero - sarà per la prima volta a 3 nm. Ciò significa che Big G dovrebbe arrivare circa un anno dopo rispetto alle principali concorrenti Android a lanciare un SoC con nodo a 3 nanometri.